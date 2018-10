Tutti i mostri e i fantasmi più spaventosi mondo

Il giro del mondo in 130 mostri, e anche qualcuno di più. È il viaggio proposto dal “Atlante dei mostri e dei fantasmi più spaventosi”, scritto dall’autrice varesina Federica Magrin, illustrato dalla spagnola Laura Brenlla, e appena pubblicato dalla casa editrice White Star. Una guida utile a tutti i bambini per affrontare al meglio l’imminente notte di Halloween e, più in generale, tutti quei fastidiosi disturbatori di sogni con cui a volte i giovanissimi si devono confrontare.

IL LIBRO

Sfogliando le pagine del libro i piccoli lettori potranno incontrare mostri e fantasmi, dai più famosi ai alla mitologia classica, passando per una dettagliata analisi di tutte le creature più raccapriccianti del globo, suddivise nei vari continenti d’appartenenza. Per ogni continente una mappa, e per ciascuno di questi paurosissimi esseri una scheda dettagliata con il luogo degli avvistamenti, le caratteristiche fisiche e, soprattutto, la ricetta giusta per sconfiggerlo.

“L’esercizio di elencare e quindi scoprire e mettere a nudo tutte le creature più raccapriccianti che ha incontrato l’uomo nella sua storia, dall’antichità ad oggi, dall’estremo oriente agli Stati Uniti d’America, serve ad esorcizzarli, a conoscere meglio i loro aspetto e i loro punti deboli, perché un modo per sconfiggerli c’è sempre”, assicura l’autrice.

GLI ANTIDOTI

“Diversamente da quanti ti diranno altri così detti esperti che si aggirano brandendo armi potenti e sofisticate, quello che conta di più quando si affrontano creature di questo tipo non è la tecnologia, ma l’intelligenza”, spiega nella sua introduzione Abraham Van Helsing. Sì, quel Van Helsing che ha catturato “non un vampiro qualsiasi, ma il famigerato Conte Dracula in persona”. È lui il noto cacciatore di mostri che accompagna i bambini in questo viaggio alla scoperta di fantasmi e creature terrificanti, svelando tutti i trucchi del mestiere ai giovani coraggiosi.

Ad esempio sarebbe inutile ingaggiare uno scontro fisico con esseri forzuti come King Kong o il Golem. Il primo in fondo è un tenerone, e non sarà difficile farselo amico, mentre per affrontare il secondo servono un pennarello e una scala. Per altri possono essere più utili strumenti come l’astuzia, un rituale, un amuleto e, alla peggio “se proprio le cose si mettono male, c’è sempre la fuga!”

L’AUTRICE



Federica Magrin è nata e cresciuta a Varese e ha sempre scritto tantissimo. Si è laureata in lettere e, dopo un master in editoria, ha lavorato 12 anni per la redazione ragazzi De Agostini dove ha tradotto, progettato, scritto e corretto libri di ogni tipo, soprattutto di carattere divulgativo.

Quando è diventata mamma ha scelto di cambiare ritmo, stile di vita e anche lavoro. Ma solo in parte: attualmente Federica Magrin insegna in una scuola superiore di Varese e scrive libri come freelance, soprattutto per l’editore White Star, con cui ha pubblicato da ultimo anche questo “Atlante dei mostri e fantasmi più spaventosi”.