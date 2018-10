Un weekend tra auto e moto a Malpensafiere: torna la mostra scambio

400 espositori dentro e fuori i padiglioni pronti per le migliaia di visitatori che arriveranno a Malpensafiere. È la nuova edizione della mostra scambio di auto, moto, bici e ricambi d’epoca che sabato 27 e domenica 28 ottobre animerà il polo fieristico di Busto Arsizio.

La Mostra Scambio andrà in scena dalle 8.30 alle 18 di sabato e domenica con un format ormai rodato ma con tante novità. Dopo il grande successo del tuning ci sarà anche il raduno delle auto d’epoca, dalle 500 ai maggiolini, che vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di esemplari. Si espande anche la sezione dedicata al modellismo e in questa edizione in esclusiva verrà ospitato il plastico ferroviario più grande d’Italia. In occasione del 40º anniversario di Cagiva saranno ospitati a Malpensafiere i loro modelli esclusivi e i loro campioni.

«Anche chi giunge come visitatore a bordo di un’auto d’epoca potrà, pagando semplicemente il biglietto di ingresso pari a 8 euro, lasciare la propria auto in esposizione nell’area raduno durante la permanenza in fiera», spiega l’organizzatore Matteo Tempesta.

Il programma completo dell’evento può essere consultato cliccando qui.