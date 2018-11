Al cinema torna il Grinch tra i Queen e Mastrandrea

Valerio Mastandrea dirige Ride, in uscita al cinema il 29 novembre. Carolina ha perso il marito Mario, morto in un incidente sul lavoro. Ormai vedova da una settimana, la donna non riesce ad esternare il proprio dolore come tutti si aspettano; anche il figlioletto Bruno si trova impotente dinanzi alla tragedia che ha colpito la sua famiglia. Nemmeno la famiglia del defunto riesce ancora a capacitarsi del lutto e, alla viglia dei funerali, per tutti i protagonisti verrà il momento di affrontare peso dell’assenza di Mario.

Ha raccolto commenti entusiasti da parte della band stessa il documentario sulla storia die Queen, Bohemian Rhapsody, nelle sale italiane dal 29 novembre. Nel film, prodotto fra gli altri da Robert De Niro, Rami Malek presta il volto all’indimenticato Freddie Mercury, nato Farrokh Bulsara, che vive nei sobborghi londinesi e sogna un futuro nella musica. Osteggiato dal padre, parsi osservante, il giovane Freddie incontra Brian May (chitarrista), Roger Taylor (batterista) eJohn Deacon (bassista) con cui crea quello che diventerà uno die gruppi più famosi della storia della musica. Il percorso verso il successo sarà pieno di soddisfazioni ma anche di insidie…

In attesa del Natale, giovedì 29 novembre uscirà al cinema un cartoon molto atteso, il Grinch. Il protagonista è un piccolo mostro di colore verde, che odia il Natale e ha un piano diabolico per sabotare le festività. L’idea è ambiziosa: insieme al suo fido cane Max, il Grinch vuole rubare il Natale, soprattutto i suoi canti, al popolo die ChiNonSo. Durante la notte porterà via regali e decorazioni, con l’intenzione di eliminare ogni traccia di felicità e spensieratezza.