Alessandro Preziosi porta in scena la storia di Van Gogh

Martedì 13 e mercoledì 14 novembre inizia la 51ª Stagione Teatrale promossa dal Centro Culturale del Teatro delle Arti con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale- Assessorato alla Cultura.

A inaugurarla è Alessandro Preziosi che dopo il personaggio di Amleto, nel novembre 2009, questa volta dà vita a Vincent Van Gogh in una interpretazione di rara immediatezza drammatica, il cui testo di Stefano Massini ha meritato il premio Tondelli a Riccione Teatro nel 2005.

Van Gogh si muove tra le austere mura del manicomio di Saint Paul e riceve inaspettatamente la visita del fratello Theo, cui segue un incontro del tutto superficiale, che non l’aiuta.

Tutto lo spettacolo è caratterizzato dal colore bianco che diventa addirittura assordante in quanto sottrazione di colore anziché espressione di luce.

Dopo la buona campagna abbonamenti, ci si aspetta, per la vendita dei biglietti, due esauriti di buon auspicio all’intera Stagione.