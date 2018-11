Amma e i suoi abbracci tornano a Malpensafiere

Quello con Amma e i suoi abbracci ormai è un appuntamento fisso. La guida spirituale indiana sta infatti tornando in Italia e per tre giorni farà tappa a Busto Arsizio. Il polo di MalpensaFiere diventerà un grande luogo dove meditare, insieme o da soli, ed essere abbracciati da Amma.

In ogni sua tappa Amma raccoglie decine di migliaia di persone che vengono richiamate dal suo messaggio di amore, compassione, tolleranza e pace. In occasione di questi incontri la donna impegna lunghe ore nell’attività dal Darshan, l’abbraccio. Le persone aspettano anche ore prima di passare qualche istante stretti tra le braccia di Amma.

L’ingresso è libero e gratuito e tutto l’evento viene realizzato grazie a centinaia di volontari. Per ricevere gli abbracci è però necessario avere un biglietto -che indica l’orario in cui avverrà il Darshan- che verrà distribuito gratuitamente nel corso delle giornate, un’ora e un quarto prima dell’inizio dei programmi. Durante le giornate i fondi che saranno raccolti verranno devoluti ai progetti umanitari di Embracing the World.

Ecco il programma delle tre giornate

Sabato, 10 novembre 2018

Ore 08.00: apertura dei cancelli al pubblico di MalpensaFiere

Ore 11.00: arrivo di Amma

Meditazione ed abbraccio fino a sera

Domenica, 11 novembre 2018

ore 07.00: apertura dei cancelli al pubblico di MalpensaFiere

ore 10.00: arrivo di Amma

Meditazione ed abbraccio fino al primo pomeriggio

ore 19.30: arrivo di Amma, discorso, canti

ore 22.00: abbraccio

Lunedì 12 novembre 2018

ore 07.00: apertura dei cancelli al pubblico di MalpensaFiere

ore 10.00: arrivo di Amma

Meditazione, abbraccio fino al primo pomeriggio

ore 19.00: arrivo di Amma, cerimonia per la pace, discorso

ore 20.30: abbraccio