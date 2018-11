Apre l’Atelier per il gioco di configurazione dei bambini

Parte in città un “Atelier di gioco di configurazione” dedicato ai bambini: “Perché giocare – spiegano i promotori – è una questione molto seria”.

Lo scopo dell’Atelier è “sviluppare il potenziale del gioco libero e autentico dei bambini come strumento di apprendimento, di ricerca e sperimentazione dei propri limiti personali, stabilendo le condizioni necessarie perché il bambino possa esprimersi, realizzare e materializzare ciò che ha immaginato senza paura di essere giudicato o valutato, né comparato con nessuno, ma sicuro che il suo gioco – lavoro – verrà rispettato e valutato come un bisogno di esperienza”.

Al bambino vengono quindi offerti materiali adeguati affinché possa costruire tutto quello che gli serve per configurare gli spazi e gli scenari del suo gioco. Si tratta di materiali molto basici e perciò altamente versatili, con infinite possibilità di trasformazione come cartone, stoffe, bastoni di legno, pennarelli, scotch, corde e mollette.

Attività indicata per bambini dai 5 agli 11 anni.

Il sabato mattina dalle ore 10 alle 12, nei giorni del 10 e 17 novembre e 15 dicembre, presso il Centro olistico per la salute e il benessere “Dimensione vita” di via S. Francesco d’Assisi 10, a Varese.

Per info e prenotazioni info@dimensionevita.com, 3484603548 oppure 03321507124.