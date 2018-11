Arriva la prima neve, ecco dove e quanta

Era annunciata e -alla fine- è arrivata. La prima nevicata della stagione sta infatti imbiancando le località più alte del varesotto, con una leggera coltre bianca che si depositerà al suolo fino a martedì.

Secondo le previsioni della Protezione Civile si avranno fino al pomeriggio deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi ed Alta Pianura con neve oltre 400-500 metri con accumuli previsti sui 5-10 cm e localmente anche sui 15 cm sui Settori Occidentali mentre tra lunedì sera e martedì mattina è previsto un nuovo debole e rapido passaggio perturbato da sudovest.

Nel dettaglio, nel tardo pomeriggio-sera di oggi 19 novembre deboli nevicate residue sul Nordovest associate prevalentemente alla perturbazione in transito mentre per la giornata di domani 20 novembre nevicate molto deboli solo tra mezzanotte e le ore 9, prevalentemente sui settori centro-orientali (accumuli massimi di 3-7 cm oltre i 500 metri su Oltrepò Pavese e Prealpi Centro-Orientali).

In ogni caso lo zero termico nella notte è compreso tra 400 e 800 metri in salita ovunque a 1000-1200 metri e poi dal pomeriggio variabile tra 1300 e 1900 metri. In concomitanza al transito della debole perturbazione da sudovest, rinforzi di vento su pianura orientale ed Oltrepò pavese, più probabili tra le ore 18 di stasera e le ore 04 di domani 20/11: velocità medie orarie massime comprese tra 20 e 30 km/h, con raffiche fino a 35-50 km/h.

La neve arriva da un nucleo freddo di origine continentale proveniente da nordest che ha raggiunto nella mattinata di lunedì il Nord Italia e successivamente intensificherà una circolazione ciclonica posizionata sulla Francia Centrale. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra pagina del meteo cliccando qui.