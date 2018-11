Nel borgo degli scultori si inaugura la Biennale dei giovani

Prende il via domani, sabato 24 novembre, a Viggiù la seconda edizione della Biennale d’Arte giovani organizzata dai Musei civici viggiutesi in collaborazione con il Liceo artistico Frattini di Varese.

L’inaugurazione della mostra, in programma alle 16 al Museo Butti (in viale Varese 4), sarà preceduta nella mattinata, alle 11, dall’inaugurazione a spazioarte/nonmuseo, al Liceo Artistico di Varese.

«L’esposizione è nata con l’intenzione di far conoscere e promuovere i giovani artisti contemporanei – spiegano gli organizzatori – L’esposizione è sostenuta dal patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e dall’Accademia di Belle Arti di Bologna. Sempre in funzione della valorizzazione dell’arte dei giovani artisti contemporanei, in occasione della mostra si assegnerà un premio ad un artista tra i partecipanti alla biennale, che consiste nell’invito ad esporre in una mostra personale presso il Museo Enrico Butti di Viggiù nel 2019».

Alla mostra biennale sono invitati: Francesca Brivio, Valeria Borrelli, Sofia Cassina, Giacomo Cazzaro, Giacomo De Giorgi, Diana Dorizzi, Marco Fontichiari, Arianna Ingrascì, Arianna Magrini, Matteo Pizzolante, Edoardo Sessa, Diana Sgreccia, Emanuele Soldati, Luisa Turuani.

«Gli artisti hanno ricerche e poetiche diversificate, presentano opere caratterizzate da poetiche tradizionali, con dipinti e sculture improntate alla figurazione, ma anche opere in cui gli aspetti predominanti ricadono sulla processualità o sono legati alla narratività fotografica, altri sulle caratteristiche specifiche dei materiali e altre ancora con carattere marcatamente concettuale. Quindi lavori realizzati con ogni mezzo espressivo, tecnica e materiale: pittura, fotografia, scultura, installazione, video».

Referenti del progetto Biennale d’arte Giovani sono per i Musei civici viggiutesi, il direttore artistico Ignazio Campagna, per il Liceo artistico Angelo Frattini, il responsabile delle attività espositive e del nonmuseo, Luca Scarabelli.

La mostra potrà essere visitata fino al 23 dicembre dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30, il sabato anche dalle 9.30 alle 12 e la domenica dalle 15 alle 18.