“Briciole” al Teatro per merenda

Il secondo appuntamento con la nuova stagione del Teatro per merenda al Santuccio (via Sacco 10) è per domenica 18 novembre alle ore 16.30 con “Briciole”, spettacolo storico della compagnia Arteatro, di e con Chicco Colombo.

Costruito per esaltare l’arte del “raccontare con i burattini”, lo spettacolo è composto da sei brevi storie, alcune comiche e divertenti, altre dolci, poetiche e tenere, capaci di interagire con il giovane pubblico rispettandone capacità di ascolto e sensibilità. In un’alternarsi di personaggi, animali, espedienti narrativi e linguaggi: suoni, rumori, musiche, parole, oggetti burattini e mani: a ciascuno un ruolo.

Aspettando lo spettacolo la merenda bio è offerta a tutti da NaturaSì.

Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni.

Costo del biglietto: 7 euro

Per info e prenotazioni info@teatrosantuccio.it oppure 342 1343593.