La Medaglia d’oro di Maurilio Bossi “illumina” il 4 novembre a Saronno

L’esposizione della medaglia dell’eroe saronnese della prima guerra mondiale Maurilio Bossi in Municipio è stato il momento clou delle celebrazioni del 4 novembre a Saronno. Non a caso è stato il primo momento del ricco calendario predisposto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di diverse associazioni.

Alle 9 nell’atrio al piano terra del Municipio davanti alle autorità civili e militari è stata scoperta la medaglia d’oro che su input del circolo Tramway e dell’Unitre è stata recuperata e valorizzata.

«Ho voluto questa collocazione – ha spiegato il sindaco Alessandro Fagioli – perchè così chi entra in Municipio e soprattutto le scolaresche in visita avranno l’opportunità di vedere i valori che i giovani avevano cent’anni fa. Valori che mancano le generazioni attuali, e anche la mia, ma di cui è giusto tenere in vita il ricordo».

È seguito, alle 10,15, l’alzabandiera in piazza Libertà, il corteo fino a piazza Cavalieri di Vittorio Veneto seguito dall’onore ai caduti. il sindaco ha delegato il discorso ufficiale a Giovanni Terzuolo tra i fondatori dell’Unitre. «Vi ringrazio per essere presenti e anche tutte le associazioni che hanno proposto eventi ed iniziative per celebrare questa ricorrenza e farne memoria storica. Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere Terzuolo per fare una sintesi del periodo della prima guerra mondiale. Non ho voluto fare un discorso, quello che di solito faccio coinvolgendo l’attualità della politica, questo per dare un segnale della ricorrenza del centenario a memoria dei caduti».

A conclusione della giornata la messa in Santuario e l’inaugurazione della mostra, con annullo postale allestita dal Circolo Tramway in Villa Gianetti. A tagliare il nastro con i portavoce del sodalizio l’assessore Gianpietro Guaglianone.