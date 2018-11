Un corso di italiano gratuito per stranieri viene organizzato presso la sede dell’Isis Città di Luino – Carlo Volontè in via Lugano 24/A a Luino.

Le lezioni si terranno a Luino martedì e giovedì dalle 14 alle 16 con inizio al 20 novembre alle ore 14.15.

Per informazioni e iscrizioni: Annalina 3355926306 – Naima 3891279125