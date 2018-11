Entra in tribunale con sei coltelli: “Volevo un certificato per il porto d’armi”

Con questa mossa si è giocato ogni possibilità di ottenere il porto d’armi. Un 65enne di Gallarate è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Busto Arsizio e del Nucleo operativo e radiomobile per porto abusivo di arma bianca.Il pensionato di origini campane, con piccoli precedenti alle spalle, nel pomeriggio di ieri ha pensato di andare a richiedere un certificato penale in tribunale con 6 coltelli addosso. Quel certificato – ha dichiarato – gli sarebbe servito per richiedere il porto d’armi.

L’uomo, una volta giunto davanti agli uffici di via Volturno, è passato sotto il metal detector all’ingresso il quale, naturalmente, ha iniziato a suonare. Subito è stato controllato come di consueto dal personale della vigilanza privata mediante “metal detector” Gli addetti alla sicurezza all’ingresso hanno notato qualcosa di anomalo nel marsupio, dal quale sono saltati fuori non uno ma bensì 6 coltelli. Immediatamente sono stati informati i carabinieri impiegati nella vigilanza del palazzo di giustizia.

La accurata perquisizione svolta nei confronti del soggetto consentiva di trovare sei coltelli a serramanico, ciascuno avente una lunghezza complessiva di circa cm. 18, effettivamente occultati all’interno del marsupio. L’uomo è stato condotto in caserma per le verifiche di rito e per la redazione degli atti relativi alla denuncia nei suoi confronti.

Lo stesso ha riferito che si era (incredibilmente) recato in tribunale per acquisire il proprio certificato penale in quanto aveva intenzione di richiedere il porto d’armi (eventualità che a questo punto si fa molto remota). >Il 65enne ha giustificato la presenza dei coltelli in quanto “appassionato” e da molti anni “circola” con tali arnesi nel marsupio;. Le armi sono state sequestrate.