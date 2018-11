Sei gare “scaldano” il sabato delle Bettole

Sabato di sport all’ippodromo delle Bettole dove sono riprese le gare di galoppo della sessione autunno-inverno. Riunione pomeridiana, come di consueto in questa stagione, con avvio alle 14, orario di partenza della prima di sei corse in programma.

Avvio dedicato ai velocisti (sui 1000 metri) con il Premio Taleggio dedicato ai 3 anni e oltre di buon livello, seppure con lotto di partenti ridotto (unica prova della giornata non considerata “Trio”). La seconda corsa sarà quella dedicata di consueto ad amazzoni e gentlemen (1.500 metri su sabbia) mentre la terza, una reclamare dedicata alla Formaggella del Luinese, vedrà tra le gabbie otto cavalli.

Ancora velocisti nel “Premio Castelmagno” ma stavolta su pista in erba, antipasto della gara clou della giornata, la quinta corsa (“Premio Bitto”), un handicap sui 2.300 metri della pista in erba con dotazione di 11mila euro e ben nove purosangue al via. Chiusura ancora su sabbia con un altro handicap (ore 16,35) sui 1.950 metri.

Dopo la riunione del 1° dicembre, “Le Bettole” si prenderà una settimana di stop per riaprire alle corse nel giorno festivo dell’Immacolata, sabato 8, giornata (sempre con via alle ore 14 circa) in cui è attesa una partecipazione di pubblico ancora superiore.