Incidente fra auto e bus, due feriti e traffico in tilt

Due donne sono rimaste ferite attorno alle 12.30 di oggi, lunedì 12 novembre in via Sacco angolo via Staurenghi per incidente stradale.

Si tratta di uno scontro fra un’auto e un pullman di linea. Il mezzo pesante stava provenendo lungo la via Sacco, dal centro di Varese.

Qui la dinamica è al vaglio della polizia locale, sta di fatto che l’auto, un’utilitaria rossa, ha subito seri danni per via dello scontro.

Due le ferite, di 38 anni, portate in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo.

Sul posto oltre al 118 e alla polizia locale era presente anche un mezzo dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i veicoli e aiutato le forze dell’ordine sul piano della viabilità: il traffico, nell’ora di punta, si è completamente bloccato.

La via Staurenghi è rimasta bloccata dall’intersezione con via Felicita Morandi, dove un mezzo della polizia locale sbarrava la strada.

Le auto dirette verso i semafori di via Sacco sono state smistate sulla stessa Felicita Morandi e sulla via Hermada.

Pesanti le code in città nelle strade attorno all’incidente, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.