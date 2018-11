“Indietrononsitorna”, la campagna contro la violenza sulle donne

La Fidapa BPW Italy sezione di Varese, con la forza di ciascuna delle undicimila socie nel 2018, per la giornata contro la violenza sulle donne intende dare voce con la propria campagna “#indietrononsitorna” alle donne ancora vittime di violenza e femminicidio, discriminazione sessuale e di genere. Diseguaglianza economica e salariale pregiudizi e stereotipi molestie nei luoghi di lavoro.

Per questo “Fidapa-bpw Italy, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari International Federation of Business and Professional Women”, denuncia il pericolo di arretramento nella difesa e riconoscimento dei diritti delle donne alla propria autodeterminazione libera da ogni tipo di potere, affettivo economico sociale culturale e per questo ogni donna in questa giornata deve farsi vicina alle tante donne vittima di violenza che fanno fatica ancora oggi a vedere riconosciuta la loro condizione di abuso perchè la violenza sulle donne è un problema sociale che riguarda gli uomini e non solo le donne perchè nessuna donna nasce sottomessa ma lo diventa per non essere discriminata socialmente in un paese che non sa guardare al futuro ma ha solo nostalgia del passato.

Il progetto vuole essere una campagna di comunicazione attraverso le singole sezioni che inviti tutte le donne a mobilitarsi per l’affermazione e la difesa dei diritti faticosamente conquistati e che vengono negati ogni volta che una donna subisce violenza

La Fidapa Bpw Italy propone nel detto manifesto, una immagine “strappata” sullo stereotipo per eccellenza : la figura femminile proposta negli anni 50, le donne ritratte non hanno volto perché secondo gli stereotipi le donne sono solo legate all’immagine senza personalità.