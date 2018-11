La scuola dell’infanzia si presenta alle famiglie

Sabato 24 novembre alle ore 16.00 è previsto l’open day della Scuola dell’infanzia di Orago cui parteciperanno il presidente, le insegnanti e il personale della scuola per presentare alle famiglie il progetto educativo, le attività e i laboratori.

Saranno presenti all’incontro anche le educatrici che gestiscono i servizi di prescuola e doposcuola che, nell’occasione, intratterranno i bambini con giochi ed attività.

Sarà possibile visitare gli spazi interni della scuola, le aule, il salone, la mensa, la cucina oltre che constatare la piacevolezza del giardino scolastico ampio e attrezzato per lo svago dei piccoli e il gioco all’aria aperta. I genitori potranno anche conoscere il menù di cucina naturale, fiore all’occhiello di questa realtà, all’avanguardia nella proposta di educazione alimentare e rispettosa delle indicazioni dettate dalle competenti autorità sanitarie.

A conclusione dell’incontro famiglie e insegnanti condivideranno insieme una gustosa merenda e prima di salutarsi ciascuno potrà ritirare i moduli per l’iscrizione.

La scuola materna di Orago è una scuola paritaria di ispirazione Cattolica che aderisce alle Scuole Fism (Federazione Italiana Scuole Materne). È organizzata in due sezioni eterogenee e si presenta come una realtà a misura di bambino caratterizzata da un ambiente familiare il cui contesto intimo permette ai piccoli di approcciarsi in modo sereno alla socializzazione con i coetanei. sotto gli occhi vigili e competenti di personale qualificato.

Nel corso dell’anno scolastico varie sono le occasioni di festa e i momenti di condivisione con le famiglie: grande supporto viene dato dal gruppo dei genitori che contribuiscono attivamente nella loro organizzazione.

Per venire incontro alle necessità della scuola organizzano lotterie, castagnate, pesche di beneficenza, il cui ricavato viene donato alla scuola per acquistare materiale didattico e ludico e per finanziare alcuni progetti educativi.