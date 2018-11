La sfida ambientale dell’enciclica Laudato sì a Villa Truffini

Mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 21.00 – presso la Sala grande di Villa Truffini di Tradate, in corso Bernacchi angolo via Cavour – si terrà il terzo incontro del ciclo “Non viviamo un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca” dal titolo: “La sfida ambientale. Un mondo che non pensa al suo futuro. L’enciclica Laudato si’: un’ecologia preoccupata delle nuove generazioni”. Relatrice sarà la professoressa Simona Beretta, Ordinario di Politiche economiche internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il tema ambientale è immaginabile come il convitato di pietra di qualsiasi incontro avvenga – nel mondo – sul potere, sulle strategie di influenza geopolitica, sullo sviluppo economico, sulle energie, sui diritti umani, sulle armi: e si potrebbe continuare. Se sono giuste le misure scientifiche sulla quantità di gas inquinanti immesse in atmosfera dalle fonti conosciute – come l’anidride carbonica dei carburanti venduti nel mondo per i trasporti e per la produzione di energia elettrica – la previsione è molto preoccupante.

Il tempo che al pianeta resta per evitare l’innalzamento degli oceani, la desertificazione, la diminuzione delle superfici coltivabili, raggi ultravioletti micidiali per l’effetto serra, e per poter respirare aria non velenosa, e chi sà cos’altro – è ben poco: e le grandi decisioni strategiche si stanno prendendo oggi.

È vero tutto questo? e come possiamo, da semplici cittadini, influire su queste decisioni, avendo un ruolo attivo e non rassegnato? Cosa propone la Chiesa di Papa Francesco?

Di seguito l’intero programma del ciclo

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 – Oratorio San Luigi – Cambiamento d’epoca. Quale spazio per la gioia del Vangelo. L’esortazione Evangelii Gaudium: la Chiesa nel terzo millennio

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018 – Oratorio San Luigi – La globalizzazione vista …“dalla fine del mondo”. Una lettura dalle periferie dell’umanità

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 – Villa Truffini – In una società dei contrasti la Chiesa “ospedale da campo”. L’impegno sociale in un mondo di disparità crescenti

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 – Villa Truffini – “La terza guerra mondiale a macchia di leopardo”. La responsabilità per la pace

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019 – Villa Truffini – Economia e finanza: l’uomo diventa scarto? Alla ricerca di un nuovo modello economico.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 – Villa Truffini – Un cambiamento d’epoca: e la Chiesa? Riforme e testimonianza