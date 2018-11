Lo “Spettacolo del cuore” per donare defibrillatori

Domenica 16 dicembre, Solgar in collaborazione con i Lions propone lo Spettacolo del Cuore a Varese per DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 alle ore 17 presso il Teatro Openjobmetis. L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti di Varese e il partenariato del Comune di Varese.

L’ideatore del progetto è il dott. Davide Terranova, Cardiologo, Fondatore e past President dell’associazione Regionale Cardiologi ambulatoriali del Veneto, Membro della Società Italiana di Nutrizione Umana, della Società Italiana per lo studio dell’aterosclerosi.

Lo SPETTACOLO DEL CUORE è uno spettacolo teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari utilizzando le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’e, come funziona e come far stare bene il nostro cuore.

Ogni anno in Italia circa 200.000 persone vengono colpite da infarto del miocardio, 550 ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti. Il dott.Terranova ha creato un nuovo modo di comunicare alle persone trasformando le parole in animazioni spettacolari proiettate su uno schermo cinematografico e commentate dal conduttore in termini facilmente comprensibili. Permette agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle, attuando suggerimenti di corretta alimentazione.

Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di defibrillatori per il Comune di Varese.

Lo Spettacolo del Cuore ha ottenuto nel 2013 il patrocinio permanente della Società Italiana di prevenzione delle malattie cardiovascolari: Siprec , dell’Anmco: associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri e di numerose Asl.

L’acquisto del biglietto avverrà direttamente in teatro (consigliamo di arrivare almeno 1 ora prima)

Maggiori informazioni relative all’evento sono presenti sul sito di Solgar Italia https://www.solgar.it/do-solgar-eventi-istituzionali/spettacolo-cuore-1