Martinenghi e Castiglioni, varesotti mondiali

E’ stato un lungo e fastidioso infortunio, ma Nicolò Martinenghi ha reagito bene, anzi benissimo, ritornando dopo quasi un anno in ottima forma e firmando subito un “tempone” alla prima gara.

Il rientro positivo ha ripagato, tanto è vero che il direttore tecnico della Fin (Federazione italiana nuoto) Cesare Butini, ha deciso di convocarlo per i mondiali in vasca corta che si svolgeranno dall’11 al 16 dicembre a Hangzhou, in Cina.

Se Martinenghi è un rientro importante, Arianna Castiglioni non è mai uscita dal giro della nazionale e a sua volta cercherà di tenere alta la bandiera della provincia di Varese – oltre ovviamente a quella italiana – in Asia.

Questa la delegazione azzurra: