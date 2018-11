Nuoto, Martinenghi rientra bene a Genova

Seconda ed ultima giornata di gare del trofeo Nico Sapio in vasca da 25 metri che apre la stagione invernale del nuoto azzurro ed è valido come prova di qualificazione ai Mondiali di Hangzhou (11-16 dicembre). Si intrecciano sempre spettacolo, emozioni e grandi tempi alla piscina Sciorba di Genova.

Si ripete nei 50 e 100 rana il duello tra Fabio Scozzoli e il “nostro” Nicolò Martinenghi, atleta nato ad Azzate.

Trionfa ancora il trentenne emiliano di Lugo – ventisette medaglie tra mondiali ed europei, tesserato per Esercito e Imolanuoto e seguito da Cesare Casella – con 26”06 nei 50 (record della manifestazione e settima prestazione personale di sempre) e il record del meeting nei 100 in 57”17.

Martinenghi – tesserato per Fiamme Oro ed Nc Brebbia, allievo di Marco Pedoja e campione del mondo ed europeo junior a Indianapolis e Netanya 2017 – ha chiuso la gara lunga in 57”33 a sei centesimi dal limite personale mentre nei 50 ha fatto il primato personale in 26”29, limando due centesimi al 26”31 registrato lo scorso dicembre ai campionati europei in Danimarca.