I Mastini superano di slancio la “prova del nove”

Successo largo e convincente per i Mastini che sul ghiaccio amico del PalAlbani abbattono un Alleghe incompleto con il punteggio più largo della stagione: 9-2 a favore dei gialloneri che a questo punto si inseriscono ufficialmente nella lotta per il quarto posto, anche se il calendario da qui in poi sarà un po’ meno agevole.

Civette, come detto, rimaneggiate e in numero risicato per il match di Varese (tanti i problemi logistici nella zona dell’Agordino per i recenti nubifragi: anche il club hockeyistico ne ha risentito), ma va anche detto che la squadra di Da Rin ha imposto fin da subito il proprio hockey, mettendo alla frusta gli ospiti a “uomini ancora freschi”.

Ad aprire le danze è stato Raimondi, abile nello sfruttare una doppia superiorità numerica, poi è toccato a Franchini siglare il 2-0 e la prima delle sue cinque reti. Nell’occasione da sottolineare l’assist di Andreoni, rientrato dall’infortunio.

Nel terzo centrale il Varese chiude definitivamente i conti e lo fa nel modo più autorevole possibile, segnando cioè due reti in inferiorità numerica con Vanetti e con Perna, già autore di una prodezza simile a Como. A completare il 5-0 con cui si aprono le porte degli spogliatoi è di nuovo Franchini.

Il cambio di portiere dopo il 4-0 serve a poco alle Civette (De Silvestro si era comunque disimpegnato bene in diverse occasioni) anche perché la linea Franchini-M. Mazzacane-Andreoni è particolarmente ispirata, con il canadese capace di segnare altri tre gol. Niente porta inviolata per i gialloneri, perché verso la fine del match Martini e De Toni hanno trovato la rete.

Come accennato, a questo punto i Mastini sono saliti fino a un’ottima quarta posizione al pari del Pergine, una situazione da confermare nel prossimo impegno di IHL previsto per sabato 24 a Ora. Pista storicamente difficile per i gialloneri, ma è anche vero che le Rane in questo momento non stanno brillando. Il Varese può credere nei tre punti.

MASTINI VARESE – ALLEGHE 9-2 (2-0; 3-0; 4-2)



RETI: 7’00” Raimondi (V – F. Borghi, Perna), 11’49” Franchini (V – Andreoni, E. Mazzacane), 25’40” Vanetti (V – Perna), 28’29” Perna (V – Vanetti, Lo Russo), 32’40” Franchini (V – Andreoni, M. Mazzacane), 41’15” Franchini (V – M.Mazzacane, Andreoni), 42’38” F. Borghi (V – Perna, Raimondi), 48’32” Martini (A – Testori), 49’57” Franchini (V – M. Mazzacane, Andreoni), 55’58” Franchini (V – Andreoni), 58’30” De Toni (A – De Val, Ganz).

VARESE: Menguzzato (Masini), Papalillo, Barban, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Grisi, F. Borghi, Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Malacarne, Sorrenti, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Moschen e Mori (Cristeli e Wiest).

NOTE. Penalità: V 24′, A 18′. Superiorità: V 2-8, A 0-6. Spettatori: 227.

CLASSIFICA: Caldaro 28; Merano 24; Bressanone 23; Pergine, VARESE 19; Appiano 18; Valdifiemme 17; Alleghe 12; Ora 9; Como 5.