Minaccia i genitori con un coltello perchè vuole soldi, 20enne arrestato

Notte movimentata per una famiglia di Cassano Magnago, aggredita dal proprio figlio che pretendeva soldi. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti per arrestarlo per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e lesioni personali. A finire in manette è stato un giovane, poco più che ventenne, disoccupato, con piccoli precedenti penali alle spalle.

I militari sono intervenuti, su richiesta pervenuta al servizio “112” dal padre dello stesso giovane, poichè il figlio, in evidente stato di alterazione (forse dovuto ad assunzione di sostanze stupefacenti) ha minacciato lui e la moglie (disabile), con un coltello da cucina, per avere denaro contante.

Nonostante una prolungata opera di mediazione da parte dei carabinieri, il giovane, ha tentato di allontanarsi dall’abitazione, ancora armato di coltello, scagliandosi contro i militari, i quali hanno dovuto ricorrere alla sua immobilizzazione forzata. Lievissime escoriazioni per i carabinieri coinvolti.

Il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna dal tribunale di Busto Arsizio.

I genitori hanno deciso di mettere fine ai comportamenti violenti del figlio già nella nottata, e hanno iniziato un lungo racconto relativo ai persistenti maltrattamenti che il figlio, ormai da diversi mesi, poneva in essere nei loro confronti, e che saranno posti al vaglio degli investigatori.