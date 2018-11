È morto il regista bustocco Max Croci

Il regista Max Croci è morto. Originario di Busto Arsizio, è deceduto all’età di 50 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. La notizia è stata diffusa da Sky e confermata anche dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni con cui croci collaborava.

“Ciao Max, è stato un piacere e un onore lavorare con te. Ci mancherai“, è stato il messaggio diffuso sui social dalla scuola di cinema di Busto Arsizio. Anche l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli esprime la vicinanza dell’Ammnistrazione comunale ai familiari e agli amici di Max Croci, regista e sceneggiatore bustocco prematuramente scomparso. «Una grande perdita per la cultura, per l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, per il ‘Sistema Cinema’ e per tutta Busto. Una notizia tremenda, soprattutto per una città che ama il cinema, come la nostra” afferma Maffioli anche a nome del sindaco Antonelli.

