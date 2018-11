Una nuova auto in dono all’associazione Sulle Ali

Un’auto in più per potenziare il parco macchine. Una donazione viene ad arricchire la disponibilità di mezzi dell’associazione Sulle Ali che sostiene il reparto di cure palliative e di ospedalizzazione domiciliare a pazienti oncologici dell’ospedale di Varese. .

La nuova vettura verrà donata martedì 11 dicembre alle ore 11,30 dall’Associazione Cancro Primo Aiuto che la cede in comodato d’uso gratuito all’Associazione Sulle Ali.

La macchina verrà, dunque, utilizzata per il servizio di Ospedalizzazione Domiciliare svolta della SSD Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASST Sette Laghi -Ospedale di Circolo di Varese, destinata a facilitare ai volontari dell’Associazione e all’equipe medico-infermieristica la possibilità di seguire i pazienti in carico al proprio domicilio nel loro percorso di cura. Un esempio di come due Associazioni possono in concreto collaborare e sostenersi nell’esclusivo interesse delle Persone che incontrano nel loro operare quotidiano.