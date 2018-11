Occasione per la Robur, la Cimberio ospita Cantù

SERIE A2 MASCHILE

Partita speciale al PalaBorsani di Castellanza: domenica per sfidare l’Axpo Legnano arriva la Junior Casale, squadra affidata a Mattia Ferrari, l’allenatore che ha guidato gli Knights nelle ultime cinque stagioni portando i biancorossi al massimo risultato della loro storia, i playoff per salire in Serie A. Ferrari è alla guida di una squadra che nella stagione passata ha disputato la finale promozione (contro Trieste) e che resta una delle più quotate nel girone Ovest, con il varesino Martinoni nei panni di capitano e uomo-simbolo.

L’Axpo di Mazzetti – a lungo vice di Ferrari – deve però fare di tutto per tornare al successo: gli Knights sono infatti penultimi con due sole vittorie all’attivo e devono cercare di sfruttare ogni partita per muovere la classifica. «Dobbiamo provare a ripetere il successo casalingo con Rieti – spiega Mazzetti alla vigilia – anche se la Novipiù arriva da una sconfitta sulla sirena a Treviglio ed è a sua volta in cerca di riscatto». Legnano sarà di nuovo senza Benetti, sempre alle prese con problemi fisici.

Dove e quando: domenica 2 dicembre, ore 18, PalaBorsani, Castellanza

Classifica (dopo 9 giornate): V. Roma 16; Bergamo 14; Agrigento 12; Casale M., Rieti, L. Roma, Latina 10; Siena 9; Trapani, Capo d’Orlando, Scafati, Treviglio, Biella 8; Tortona 6; LEGNANO 4; Cassino 0.

SERIE B MASCHILE

Occasione da sfruttare per la Coelsanus di coach Cecco Vescovi: i gialloblu, già saliti a quota 10 in classifica dopo la vittoria sul campo della Virtus Siena, ospitano al Campus il fanalino di coda Domodossola, ancora a quota zero. Per la Robur quindi la possibilità di allungare un periodo positivo che ha portato quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Varesini pressoché al completo (fuori il solo Caruso ma non è una novità) mentre gli ossolani sono al centro di una rivoluzione in termini di roster: l’ostacolo maggiore in questi casi è dovuto alla concentrazione. Prendere sottogamba l’impegno è il primo passo verso la sconfitta a sorpresa.

Dove e quando: sabato 1 dicembre, ore 21, Centro Campus di Varese

Classifica (dopo 9 giornate): Fiorentina, Omegna 16; San Miniato 14; Piombino 12; ROBUR VARESE, Sangiorgese, Vigevano, Borgosesia, Montecatini 10; Oleggio, Alba, Empoli 8; Pavia 6; Cecina 4; Siena 2; Domodossola 0.

SERIE A2 FEMMINILE

Se l’appetito vien mangiando, allora per la SCS Varese è giunta l’ora di divorare il… secondo. La squadra di Lilli Ferri ha vinto per la prima volta una partita di A2 settimana scorsa contro Udine e sabato sera sarà impegnata sul campo del Giants Basket Marghera, squadra autrice fino a questo momento di un cammino regolare che ha posizionato le venete a metà classifica con quattro successi in nove gare. Inutile dire che Mistò e compagne riproveranno ad assaporare la gioia della vittoria, anche per cercare di “rientrare” su una posizione di classifica migliore (restano penultime). Per espugnare Marghera però servirà quella continuità sui due lati del campo che le biancorosse stanno allenando: rispetto alle prime gare la situazione è migliorata ma ora deve divenire lo standard. «Marghera è una squadra giovane ma con esperienza in questo campionato e sta facendo bene. Noi dovremo giocare con intensità e determinazione ogni pallone, sapendo che ogni secondo può valere la partita».

Dove e quando: sabato 1 dicembre, ore 20,45, Palestra “Stefani” di Marghera (Ve)

Classifica (dopo 9 giornate): Villafranca*, Costa Masnaga 16; Crema*, Moncalieri* 14; Castelnuovo Scrivia* 12; Itas Bolzano, Udine 10; Marghera, San Martino di L. 8; Vicenza, Carugate, Milano, Ponzano 6; Val Bruna Bolzano 4; VARESE 2; Albino 0.

SERIE A IN CARROZZINA

Turno proibitivo ma intrigante per la Cimberio “seduta”, ancora a quota zero in classifica e costretta a sfidare – seppure sul terreno amico del PalaCusInsubria – i pluricampioni d’Italia della Briantea 84 Cantù. Gara dal pronostico chiuso quella che attende gli uomini di coach Bottini, costretti a un calendario davvero complicato in questa prima parte di campionato. L’Unipol Sai è una vera corazzata capace di lottare anche per i vertici europei e mette in campo un gruppo straniero molto forte ma anche italiani di primo livello, capaci di essere i maggiori protagonisti nella vittoria di settimana scorsa a Sassari. La Cimberio, sospinta dal proprio pubblico, però proverà a fare il suo dovere: l’assenza perdurante di Roncari non è certo un vantaggio, ma le buone prove offerte contro Porto Torres e Roma fanno credere che Varese disputerà una prova gagliarda. Anche in vista del match interno, importantissimo contro Sassari della settimana successiva.

Dove e quando: sabato 1 dicembre, ore 17, PalaCusInsubria di Varese.