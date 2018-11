SCS, che festa: la prima vittoria arriva sulla sirena

All’ultimo secondo, con un tiro da tre punti, con palla infilatasi in fondo alla retina dopo essere rimbalzata sul tabellone. C’è un modo più bello per vincere la prima partita dopo una serie negativa, nella categoria guadagnata con una promozione storica, lunga otto partite?

La SCS Varese ha “scelto” proprio questa maniera per ottenere i primi due punti della stagione nel campionato di A2 femminile: la protagonista principale di questo racconto è Laura Rossi, autrice del “canestrone” che ha regalato alle biancorosse il 59-58 finale contro le friulane di Udine, ospiti sabato sera nella palestra di via Colli ad Azzate.

Rossi, con 23 punti e 5/9 dall’arco ha così ripagato la fiducia di una società che l’ha ingaggiata da circa un mese. E soprattutto ha dato il là a una festa che si è mescolata con quella per il compleanno di Lilli Ferri, l’allenatrice alla guida del “Branco” (non è una parola usata a caso, ma il nomignolo che accompagna la squadra varesina) che ha potuto spegnere le candeline in un clima di autentica festa.

Conscia, pure lei, che la vittoria su Udine dovrà essere la prima di una serie, perché l’obiettivo salvezza della SCS è ancora – ovviamente – lontano. Ma tante volte, una tabellata vincente può cambiare il corso di una stagione che si sapeva difficoltosa e che non è nata sotto la giusta stella. Ma il torneo è lungo, lo spazio per recuperare è molto e, soprattutto, ora Varese non è più al palo.

SCS VARESE – DELSER CRICH UDINE 59-58

(5-12, 18-29; 38-44) VARESE: E. Mistò 3 (0-3 da 3), Beretta 4 (1-2, 0-2), F. Mistò 14 (5-9), Biasion (0-1), Petronyte (0-1), Premazzi 2 (1-2), Sorrentino 6 (0-1, 2-3), Visconti 5 (2-4, 0-3), Rossi 23 (4-7, 5-9), Polato 2 (1-5). Ne: A. Sonzini, I. Sonzini. All. Ferri.

Classifica (9a giornata): Villafranca*, Costa Masnaga 16; Crema*, Moncalieri* 14; Castelnuovo Scrivia* 12; Itas Bolzano, Udine 10; Marghera, San Martino di L. 8; Vicenza, Carugate, Milano, Ponzano 6; Val Bruna Bolzano 4; VARESE 2; Albino 0.