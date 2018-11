Il parco di villa Toeplitz rovinato dai cinghiali

Un’intera porzione del prato principale del parco di Villa Toeplitz è stato devastato dai cinghiali. La segnalazione è di un lettore che ha postato una foto molto eloquente nel gruppo Facebook Oggi nel Varesotto.

Il problema, che si presenta in molte zone della provincia infestate da ungolati, non è nuovo a Villa Toeplitz e anche chi gestisce il Tennis bar presso la villa spiega che in estate, di sera, si poteva distinguere chiaramente il rumore prodotto dagli animali nelle aree boschive vicine.

È possibile che trovando dei buchi nella recinzione gli animali siano riuscita ad accedere nelle ore notturne provocando i danni che si vedono nella foto.

A più riprese, in Lombardia così come in altre regioni, si apre un focus sulla gravità del problema costituito dalla presenza di troppi cinghiali in relazione ai danni procurati alle colture agricole e alla sicurezza stradale.