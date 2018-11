Il Pd batte la maggioranza e reintroduce la prova scritta per i direttori generali

Durante l’approvazione in Consiglio regionale del provvedimento che introduce alcune modifiche alla legge 23 di riforma del sistema sociosanitario regionale i consiglieri Pd hanno esultato perché è stato approvato a scrutinio segreto un emendamento del Partito Democratico (38 voti a favore, 32 contrari).

Si tratta di un emendamento che reintroduce la prova scritta per gli aspiranti direttori generali, in aggiunta alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio. L’abolizione della prova scritta era stata inizialmente votata in Commissione Sanità.