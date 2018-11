Perché la SEO può essere tanto importante per il tuo business?

Forrest Gump, nel celebre film del 1994 diceva “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ci puoi trovare dentro”. Nel 2018 potrebbe dire la stessa anche il Wolrd Wide Web…anche se al posto del “Wide” potremmo metterci un “Wilde”.

E sì, perché il favoloso mondo del Web è in realtà ricco di insidie e abissi profondi dove qualunque attività online rischia di precipitare e non tornare più in alto se non ci si affida ai giusti strumenti per “restare a galla”. Come sopravvivere, quindi? Ecco una breve simulazione di quella che potrebbe essere una piccola consulenza SEO per chi si appresta a mettere online il proprio sito o e-commerce ed iniziare così un’attività di posizionamento del proprio brand online.

A cosa serve la Search Engine Optimization (SEO)?

Il vero obiettivo della SEO è aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano online tra le infinite possibilità di scelta che hanno a disposizione. Per far sì che il sogno si realizzi, la prima cosa da tener presente è che i contenuti di un sito coincidano esattamente con ciò che il tuo pubblico potenziale vuole trovare.

Quindi è necessario consentire ai motori di ricerca di capire l’offerta, ovvero qual è il prodotto o servizio venduto. I motori di ricerca mostrano risultati in base alla pertinenza della ricerca da parte dell’utente, ovvero delle parole che esso digita (risultati organici) o a seguito di campagne a pagamento di parole chiave (Google Adwords).

Il sito web risulterà pertinente e quindi di qualità grazie alle parole chiave inserite all’interno dei testi nelle varie pagine del sito e anche grazie al numero di altri portali che contengono backlink. Inoltre, più il sito è popolare, più ha recensioni positive, più salirà nella classifica dei motori di ricerca. Oggi i motori di ricerca mostrano i risultati anche in base alla geolocalizzazione degli utenti. Inoltre, è importante tenere presente anche il tipo di dispositivo con il quale si effettua la ricerca (fondamentale che il sito sia mobile responsive).

Una delle regole fondanti della SEO è: “I motori di ricerca danno valore a ciò che UNICO, INTERESSANTE e PERTINENTE a livello di contenuti. Per ottenere questo risultato è fondamentale un’ottima ricerca delle parole chiave”.

Per ottenere risultati positivi, è quindi consigliabile rivolgersi ad un esperto, in grado di offrire una consulenza SEO ottimale e personalizzata per ogni singolo progetto.

Lo sviluppo di una strategia SEO è fondamentale per qualunque tipo di attività che voglia promuovere e vendere i propri prodotti o i propri servizi attraverso la rete: avere una buona posizione tra i risultati proposti nelle pagine dei motori di ricerca significa incrementare le proprie possibilità di ottenere traffico e quindi potenziali clienti, guardando anche a ciò che già hanno fatto i propri competitor.

La prima cosa che farà il consulente quindi è un’analisi SEO che permetterà di studiare l’attuale posizionamento per determinate parole chiave (se si tratta di un sito già online), comprendere e valutare il funzionamento del sito in questione per identificare eventuali punti critici e studiare le strategie dai principali competitor.

In conclusione, per chi necessita di aprire un nuovo e-commerce o per chiunque desideri maggior traffico verso il proprio portale, la scelta di rivolgersi ad un consulente SEO sembra essere la più consigliata: un investimento fondamentale per crescere nel complesso mondo del web.