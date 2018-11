Piazzetta di Caldè, iniziati i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di rifacimento della piazzetta di Caldè. Il progetto era stato annunciato dall’amministrazione comunale tempo fa e oggi ruspe e camion hanno “invaso” la piccola piazza che si affaccia sul Lago Maggiore.

Gli interventi della piazza consisteranno in una nuova pavimentazione in sarizzo, la realizzazione di un dislivello per avere meno pendenza, arredi urbani, interventi alla passeggiata sul lungolago, cordoli e marciapiedi. Il progetto è stato approvato in giunta comunale nel mese di febbraio, il 27, per un costo di 340 mila euro.