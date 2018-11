Picchia l’addetto alla sicurezza del supermercato, arrestato per rapina

Il furto al supermercato si trasforma in rapina e adesso il tunisino rischia grosso. I carabinieri della Stazione di Castellanza hanno arrestato ieri (giovedì) per rapina un tunisino regolare sul territorio ma con alcuni predenti che, entrato nel supermercato Il Gigante di viale Borri per commettere un furto è uscito con le manette per aver malmenato l’addetto alla sicurezza che ha cercato di fermarlo.

Il soggetto, infatti, aveva prelevato alcuni capi d’abbigliamento e per scappare ha avuto una colluttazione con l’addetto della vigilanza che è rimasto ferito ad una mano. La pattuglia dei carabinieri è subito intervenuta e questo ha permesso l’arresto.