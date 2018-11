Una raccolta fondi per aiutare le suore derubate

«Confidiamo nella Provvidenza e in qualche modo faremo». Così Madre Roberta aveva commentato amareggiata il furto avvenuto domenica sera nelle sede che ospita le suore, in via Bernardino Luini.

I ladri si sono introdotti e mentre le sorelle stavano mangiando, sono saliti al piano delle camere per cercare la cassa con i proventi della vendita dei biglietti della lotteria la cui estrazione è in programma domenica 24 novembre: « Hanno forzato le porte delle stanze che erano chiuse a chiave e hanno buttato tutto all’aria – ha detto Madre Roberta – hanno rovistato ovunque, aprendo ogni busta. Hanno messo sotto sopra la stanza della madre superiora che conservava i 4000 euro della lotteria più oltre 2000 euro per le spese correnti, in una scatola».

E la provvidenza si è concretizzata: è partita una raccolta fondi. L’idea è stata lanciata da Stefania Cipolat. «Varese ha il cuore grande! Dai che ce la facciamo ragazzi! – ha scritto Stefania in un post – 5 euro ciascuno per ridare il sorriso alle suore di via Bernardino Luini che sono state derubate dai vandali. Se aiutiamo loro aiutiamo i veri poveri che loro sfamano ogni sera. Tutti in Valigeria Ambrosetti per donare 5 euro, un sorriso e un Natale di speranza.

#varesehailcuoregrande è l’hashatg da fare girare»

E Paolo Ambrosetti della celebre Valigeria varesina si è detto subito disponibile ad appoggiare l’iniziativa. Nel suo negozio troverete una teca per fare la donazione, se lo desiderate.