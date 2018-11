In scena la nuova commedia di Francesco Pannofino

Un cast affiatato per una briosa commedia sulla quotidianità e i cambiamenti all’interno di una famiglia. Al teatro Tirinnanzi, sabato 17 novembre alle 21, “Bukurosh mio nipote” è il gradito seguito della commedia “I suoceri albanesi”, che tanto successo ha riscosso nella tournée in Italia.

Tra battute e situazioni divertenti, la nuova opera di Gianni Clementi affronta temi attuali della società contemporanea: la famiglia multietnica, i pregiudizi, le differenze culturali da coniugare, la fragilità dei giovani, le relazioni sentimentali, la dipendenza dai social. Ma chi è Bukurosh? Partiamo dall’inizio: c’è un “lui”, Lucio (Francesco Pannofino), consigliere comunale progressista in piena campagna elettorale, c’è una “lei”, Ginevra (Emanuela Rossi), titolare di un ristorante di cucina molecolare, c’è la loro figlia Camilla (Elisabetta Clementi). Oltre a loro, Corrado, un colonnello gay in pensione, (Andrea Lolli) e un albanese (Maurizio Pepe, nel ruolo di Igli) più il fratello Lushan (Filippo Laganà).

I genitori di Camilla, di soli 17 anni, scoprono che si è sposata con Lushan, diciottenne albanese, poiché incinta. Ai problemi per il matrimonio riparatore si aggiungono le ansie per la campagna elettorale, quelle del ristorante in crisi e i capricci di Ginevra, desiderosa di diventare una fashion blogger più che una mamma. Il tutto in chiave spassosissima. Tra colpi di scena divertenti, sarà alla fine il bambino, che porterà il nome imposto per linea paterna, Bukurosh, a riunire tutti sotto più serene relazioni. Una commedia brillante, diretta da Claudio Boccaccini, che insegna a vivere con spontaneità l’accettazione dell’altro e i cambiamenti. Francesco Pannofino deve la sua popolarità al ruolo di doppiatore per George Clooney, Antonio Banderas, Dustin Hoffman, Mickey Rourke. Da tempo è conosciuto e apprezzato come attore, a teatro, sul piccolo e sul grande schermo.

Biglietti: poltronissima € 30, ridotto € 24 – poltrona € 25, ridotto € 19- galleria €20, ridotto € 14 Vendita biglietti : ogni mercoledì, venerdì e sabato (h. 16.00/19,00) a teatro in Piazza IV Novembre e da Disco Store Galleria Ina- Piazza San Magno 4 Legnano.

Biglietti on line www.melarido.store www.teatrotirinnanzilegnano.it (senza costo prevendita) e su VIVATICKET (con costo prevendita per scelta posto) Infoline: cell 331 7189086- biglietteria@melarido.it.