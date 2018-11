Una serata all’inseguimento di un cigno. Proprio così: un lettore, Marco è il suo nome, ha voluto condividere con la comunità di Varesenews la sua serata roccambolesca all’inseguimento dell’animale che percorreva impaurito la strada provinciale del lago rischiando la vita al passaggio di ogni automobile.

L’animale deve aver perso l’orientamento inoltrandosi troppo lontano dalle sponde del lago. Marco, che lo ha notato passando in macchina, non se l’è sentita di tirare dritto come se niente fosse e si è fermato per cercare di soccorrerlo.

Con pazienza lo ha sospinto fin nei pressi del Volo a Vela per fargli ritrovare la strada del lago.