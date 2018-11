Una serata per conoscere “L’ultimo pontefice”

Appuntamento con la storia questa sera, venerdì 23 novembre ore 21.00 presso la Colonia Elioterapica di Germignaga: lo scrittore Angelo Stramaglia presenterà il suo libro “L’ultimo pontefice“.

«Questa sarà la seconda serata di presentazione del libro – dice l’autore – , il cui esordio in un evento pubblico è avvenuto lo scorso 26 ottobre presso la chiesa sconsacrata di San Carlo, a Grantola, grazie al supporto dell’associazione culturale “Gli amici della San Carlo”».

«Esattamente come la volta scorsa, sarò felice di presentare questo mio lavoro che ha sinora avuto un buon riscontro di interesse e di vendite, grazie probabilmente anche al fatto che si tratta di un thriller storico, ricco d’azione e d’adrenalina, calato nella realtà contemporanea, nella quale vari personaggi si muovono in una corsa contro il tempo, alla ricerca di un avveniristico macchinario occultato dal Vaticano, in uno scenario in cui cogliamo un’Europa allo sbando, in preda ad una profonda crisi economico-sociale, e per giunta colpita da una serie di attentati del terrorismo islamista, i cui atti si intersecano con oscure connivenze tra alta finanza, pezzi da novanta del Vaticano e politica. Il mio lavoro è una commistione di fatti storici e finzione narrativa, il cui scopo principale è non solo offrire una lettura, spero, divertente e coinvolgente, ma anche indurre alla riflessione su una serie di tematiche in esso affrontate, da un’angolazione diversa rispetto a quella alla quale noi tutti siamo abituati»

Sito web: www.angelostramaglia.it