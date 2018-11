Spaccata al chiosco per rubare “gratta e vinci” e sigarette

Sono stati identificati e denunciati gli autori del furto con scasso ai danni di un chiosco avvenuto il 26 novembre, poco prima della mezzanotte, in via Lavizzari a Mendrisio.

Si tratta di un 23enne, di un 19enne e di un 14enne cittadini svizzeri nonché di un 17enne cittadino rumeno.

Dopo aver infranto una porta in vetro, gli autori, tutti domiciliati nel Mendrisiotto, hanno sottratto numerosi biglietti “gratta e vinci” e svariate decine di pacchetti di sigarette.

I membri del quartetto sono stati rintracciati in distinte riprese nel corso della notte dagli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Mendrisio. La refurtiva, nascosta in diversi luoghi, è stata in parte recuperata.

L’inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni e dalla Magistratura dei minorenni, dovrà ora chiarire i ruoli e le responsabilità di ciascuno nel furto.