Treni, guasto sulla Saronno, cancellazioni a raffica

Ancora cancellazioni nella prima mattina sulle linee pendolari. Oggi, lunedì 26 novembre, è toccata alla linea che attraversa Saronno e alla Novara-Treviglio.

Per avere sotto controllo in diretta ciò che sta succedendo è possibile collegarsi alla pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10619 (NOVARA 07:48 – PIOLTELLO LIMITO 09:07) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI.

NOVARA-SARONNO-MILANO

Il treno 818 (SARONNO 07:23 – MILANO CADORNA 07:58) oggi non sarà effettuato.

Effettueranno le fermate straordinarie i seguenti treni:

– 1118 fermata straordinaria di CESATE

– 12018 fermata straordinaria di CARONNO PERTUSELLA

Il treno 814 (SARONNO 06:53 – MILANO CADORNA 07:28) oggi non sarà effettuato, per un guasto al treno corrispondente.

SARONNO-MILANO-LODI

Effetteranno le fermate straordinarie i seguenti treni:

LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

Effetteranno le fermate straordinarie i seguenti treni:

