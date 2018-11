Trovata dalla polizia autofficina non in regola

Cinquanta litri di olio esausto in contenitori mancanti di contrassegno, 30 chili di filtri olio – alcuni già smontati e in fase di riparazione – , 80 pneumatici usati e materiale non custodito in maniera corretta.



È questo il bilancio del controllo degli agenti della squadra amministrativa della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Varese unitamente alla polizia di frontiera di Luino, intervenuto nei giorni scorsi in un’officina di Marchirolo.

Alla luce delle violazioni rilevate dal personale di pubblica sicurezza e della mancanza di autorizzazioni necessarie, i locali sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Sequestro amministrativo invece per tutte le attrezzature utilizzate per l’attività meccanica.