I tubi si intasano e la fogna finisce nell’Olona

Dallo scarico all’Olona, senza passare dal depuratore. È quanto sta succedendo a Castellanza, con la fognatura che riversa le sue acque direttamente nel fiume, a causa di un’ostruzione da qualche parte nella rete che raccoglie le acque di scolo.

Acque nere, accompagnate da una densa schiuma e il tutto condito da un odore pungente è quanto si è riversato nel fiume da uno scolmatore di piena posto ai piedi del vecchio ponte ferroviario di via Piave. Non è chiaro quando sia iniziato lo sversamento, ciò che è certo è che finirà a breve.

«Abbiamo mandato sul posto i tecnici di Amiacque che risolveranno il problema -spiega il consigliere comunale delegato all’ambiente, Flavio Castiglioni-. Non si tratta di uno scarico in deroga né di uno scarico abusivo ma è un problema di ostruzione da qualche parte nella rete». In pratica l’acqua non riesce più a scorrere, il suo livello sale e quindi tracima direttamente nel fiume tramite questi sfoghi di emergenza. «I tecnici sono al lavoro e cercheranno di capire come si e perchè si è bloccata la fogna», puntualizza.

Certo è che il problema degli scolmatori di piena lungo l’Olona si fa sempre più assillante. Nelle scorse settimane schiuma e strani gas si sono riversati nel fiume a Fagnano Olona con almeno due diversi casi documentati.