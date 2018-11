Un aiuto alle famiglie in difficoltà dai Cav e dalla cooperativa di Bosto

Un aiuto a madri sole o famiglie in difficoltà.

L’offerta arriva dai Cav ( Centro aiuto alla Vita) di Varese, Malnate e Medioverbano che,in collaborazione con la Cooperativa di Bosto, rispondono ad alcune delle difficoltà che la famiglia oggi incontra nel sostenere il proprio ruolo e aprirsi all’accoglienza di una nuova vita: in particolare si è voluto aiutare mamme sole in gravidanza o nuclei familiari seguite dai CAV in

situazione di maggiore vulnerabilità per l’attesa o la nascita di un figlio, a superare le problematiche abitative legate spesso a morosità incolpevole, offrendo ospitalità gratuita o a canone agevolato e/o sociale per tempi medio lunghi, favorendo in tal modo un graduale passaggio all’autonomia economica, necessaria premessa ad una riacquisizione di un ruolo sociale positivo.

Nello stesso periodo forniscono accompagnamento e aiuti anche materiali nell’ambito di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, con operatori volontari preparati.

Il progetto si è attuato in più momenti

 Formazione dei propri volontari sulle modalità operative nelle relazioni d’aiuto e il lavoro in rete organizzato dal CAV MedioVerbano e seguito da 20 volontari

 Formazione della madre nel suo ruolo accudente durante la gravidanza e il puerperio mediante gli incontri individuali e a piccoli gruppi presso le sedi CAV di Varese, Malnate, MedioVerbano seguiti da 36 mamme

 Esecuzione di opere di ristrutturazione in 2 unità abitative di proprietà del MV CAV Varese e Cooperativa di Bosto destinate a ospitalità temporanea gratuita In Casa Annamaria e locazione a canone sociale a nuclei famigliari già seguiti dal CAV e/o dai Servizi Sociali.

 Interventi concreti per fronteggiare situazioni di povertà con offerta di aiuti materiali per il bambino mediante i servizi guardaroba, alimenti e attrezzature, gestiti dai CAV di Varese, Malnate, MedioVerbano destinati a 80 nuclei familiari

 Inserimento dei bambini nell’asilo nido e scuola dell’infanzia in collaborazione con i servizi sociali comunali per permettere la ripresa lavorativa delle madri.

I Partner hanno operato in rete ciascuno nel proprio ambito e si è sostenuto e verificato in itinere il proficuo processo di integrazione e di mutua solidarietà tra i vari beneficiari del progetto, che rappresenta il frutto più positivo e duraturo del progetto.

Questo progetto cofinanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto, potrà essere ulteriormente sostenuto nel tempo mediante fondi propri e frutto di donazioni ad esso destinate.