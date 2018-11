Varese in trasferta a Milano: obiettivo fare punti

Il Rugby Varese ha disputato una serie di partite molto difficili in questa prima parte di campionato, una Serie B nella quale i biancorossi sono (lo ricordiamo) neopromossi.

Ecco perché il bilancio di una vittoria e di sei punti complessivi deve essere letto in maniera incoraggiante: da qui in avanti la squadra di Pella e Galante dovrà affrontare avversarie della seconda metà della graduatoria e avranno la possibilità di consolidare la propria posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Domenica 2 dicembre (ore 14,30) i biancorsossi saranno impegnati a Milano sul campo della Amatori&Union in un match che – classifica alla mano – può essere considerato alla portata del XV di Giubiano. I milanesi però hanno ottenuto le prime due vittorie stagionali proprio nelle due gare giocate prima della pausa, quelle contro Sondrio e Genova, incamerando così punti preziosi per risalire la china. Gli avversari del Varese dovranno però fare i conti con la squalifica del proprio capitano, Giorgio Buongiorno, tre quarti ala e giocatore importante nell’economia della formazione meneghina. Non per questo però, l’impegno del Varese sarà di quelli semplici: i biancorossi hanno mostrato un buon piglio nelle partite giocate fino a questo momento, ma per fare punti all’ombra del Duomo bisognerà restare concentrati da cima a fondo.