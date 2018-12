A9: chiusure notturne per lavori

Tre notti di lavori sull’autostrada A9. Autostrade per l’Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire programmati lavori di manutenzione.

Gli interventi sono previsti in orario notturno per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 2 alle ore 05:00 di sabato 5 gennaio. Saranno così adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e la dogana di Chiasso, verso la Svizzera.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovranno seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la SP 17, fino a Via Bellinzona;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 30+000.