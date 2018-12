Alla galleria Boragno ospite Rosanna Cavazzi

Venerdì 14 dicembre alle 17.30 appuntamento alla Galleria Boragno in Via Milano, 4 a Busto Arsizio, per la presentazione del libro edito da TraccePerLaMeta “La perseveranza del ragno” di Rosanna Cavazzi.

All’appuntamento con l’autrice saranno presenti Anna Maria Folchini Stabile e Paola Surano, editori di TraccePerLaMeta Edizioni, che accompagneranno i presenti alla scoperta di questo intrigo letterario pieno di suspance.