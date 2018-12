All’Unibirra si cucina con la “bionda”

Che la scegliate come aperitivo oppure da accompagnare a primi o secondi piatti, la birra è una delle bevande più conosciute e apprezzate al mondo, tra le prime ad essere state inventate dall’uomo.

Ma sapevate che è anche un ottimo ingrediente in cucina?

Unibirra ne fa largo uso per la preparazione dei suoi piatti dando vita a ricette originali e gustose.

Il locale – nonché scuola di formazione per gestori e addetti del settore – è il proseguimento di quella che era l’Università della Birra di Azzate e si trova a Calcinate del Pesce, in via Duca degli Abruzzi 130.

Aperto da lunedì a giovedì dalle 19.30 alle 01.00, venerdì e sabato fino alle 02.00, domenica anche a pranzo dalle 12.30 alle 15.30, il ristorante può ospitare fino a 120 coperti, accetta gli amici a quattro zampe e parla due lingue (italiano e inglese).

– Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione? Come è iniziato tutto?

Unibirra nasce dall’unione tra cultura e passione, tra amicizia e professionalità acquisita all’Università della Birra di Azzate, fondata dal Prof. Franco Re, giornalista del settore birrario, grande amante e conoscitore della birra.

Noi siamo Silvana, Samantha e Stefano e vogliamo condividere con chi varca la soglia del nostro locale la nostra passione: la Birra.

È proprio questo nostro desiderio che ci spinge a voler essere non solo una semplice birreria.

– Che tipo di cucina fate?

Siamo specializzati nella cucina alla birra. Teniamo dei corsi, insegniamo i segreti di questo tipo di cucina e portiamo la “birra nel piatto” con ricette sempre nuove e tecniche che valorizzano quello che è il nostro prodotto più importante.

– Qual è il vostro piatto forte? E quello più gettonato?

Siamo famosi per il nostro Stinco alla Birra Affumicata anche se ultimamente il piatto di culto è il Panino del Motociclista che ha vinto il primo premio al concorso “Il Panino del Motociclista” ad Expo 2015.

La nostra cucina trova spazio anche per piatti ricercati, adatti a palati gourmet: dal salmone affumicato preparato in casa, ai Gnocchi di Nonna Irma con funghi e salsiccia o ancora i nostri dolci e gelati alla birra.

Il nostro pane fatto in casa è cotto a legna e preparato con lievito madre di circa vent’anni.

– Il piatto perfetto per questa stagione? Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Tajarin con ragù bianco di cervo e castagne, Ravioli ripieni di scorfano con pomodorini e olive taggiasche, Patè alla birra servito con pan brioche e marmellata di cipolle.

– Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Sicuramente i cinque peccati: un fuori menù mensile con cinque piatti “Limited Edition” creati in base alla stagione o a particolari ricorrenze a tema birrario.

– Avete un prezzo fisso a pranzo?

Non per il momento.

– Perché scegliere voi?

Perché passerete un momento di gusto con i vostri cari o i vostri amici, assaggiando una cucina alla birra, provando piatti cotti nel nostro forno a legna. Sarete serviti con professionalità e gentilezza, sempre con il sorriso e trovando chi vi saprà consigliare l’abbinamento con la birra migliore.

– Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Passione, amicizia e professionalità.