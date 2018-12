Asilo infantile Antonietta e Aurora Cerini

Via Giuseppe Cerini 4, Brenta

Numero di telefono: 0332 601440

Indirizzo email: scuolamaterna.brenta@gmail.com

Sito web: scuolamaternabrenta.blogspot.com

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 07.30 – 17.30 compreso prescuola e postscuola

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La proposta educativa della Scuola dell’Infanzia “A. e A. Cerini” aderisce alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Lo stile educativo si gioca nella quotidianità dei gesti e delle scelte, entrando in relazione per le vie del cuore, con affabilità e allegrezza, con semplicità. Vogliamo essere attente alla totalità e complessità di ogni bambino senza lasciarci sfuggire nulla del suo vissuto, della sua storia e del contesto in cui vive, così che l’attività didattica diventi solo uno strumento attraverso il quale il bambino può crescere e divenire persona libera e responsabile.Ogni anno scolastico ha un tema di approfondimento che è filo rosso per la proposta didattica ed educativa, che nel complesso vuole tenere conto dello sviluppo integrale del bambino. Strumenti privilegiati sono l’esperienza, il gioco e il movimento (intervengono nella scuola specialisti di motoria, psicomotricità e danza terapia). Riteniamo importante lavorare in rete, con le risorse territoriali e collaborando con le famiglie e con le altre agenzie educative.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Apertura dal primo settembre a metà luglio, cinque giorni a settimana.Per i giorni festivi e di vacanza si osserva il Calendario Scolastico Regionale e dell’Istituto Comprensivo di competenza.

Le rette mensili sono di:155 euro per i residenti170 per non residentiin aggiunta: 20 euro servizio di prescuola (07.30 – 09.00), 20 euro servizio di postscuola (16.00 – 17.30)