Busto Bpm a Zagabria contro il grande ex Petkovic

Torna in vasca mercoledì (20.30) la Bpm Sport Management che affronterà in trasferta il Mladost Zagabria, formazione croata nella quale milita l’ex Mastino Antonio Petkovic (foto in alto), nella 5a giornata di Len Champions League.

Altra sfida leggendaria quella che sarà chiamata ad affrontare la formazione di Marco Baldineti che andrà a incrociare una realtà che nella sua storia sportiva vanta ben 7 Coppe dei Campioni e 16 titoli nazionali oltre a svariati altri trofei. Tanti anche i campioni a disposizione di mister Zoran Bajic che, oltre al già citato Antonio Petkovic, può annoverare nella sua squadra due stranieri d’altissimo livello come il serbo Milos Cuk e il rumeno Cosmin Radu.

Attualmente il Mladost Zagabria occupa il terzo posto nel girone B in virtù dei 7 punti conquistati fino ad oggi (gli stessi dell’Olympiacos Pireo). La formazione di Busto Arsizio sarà dunque chiamata a difendere il suo secondo posto in classifica e sarebbe importantissimo fare risultato sul campo di Zagabria, proprio perché nel girone B a passare alle Final Eight saranno le prime tre classificate oltre al Waspo Hannover, società che organizzerà in casa la kermesse finale che assegnerà la Len Champions League 2018-19.

«Non è ancora una partita decisiva perché ne mancano tante di gare alla fine della stagione e dovremo affrontarla come le altre. Dovremo giocare bene e fare il nostro gioco e portare a casa il risultato sarà la conseguenza. Incontriamo una squadra molto forte, al livello dello Jug Dubrovnik e che avrà dalla loro parte un giocatore come Antonio Petkovic che qui a Busto Arsizio ha lasciato un grande ricordo in tutti noi. La speranza è di poter recuperare al meglio tutti i vari acciaccati e poter andare a giocacela al gran completo».

Classifica: Dubrovnik 12; BUSTO A. 9, Zagabria, Pireo 7; Szolnoki 4, Spalato 3; Hannover 2; Spandau 1.