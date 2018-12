Caja guarda il lato positivo: “Bravissimi in difesa”

ATTILIO CAJA – Allenatore Openjobmetis Varese

«Abbiamo fatto la partita che ci auguravamo di fare: molto solida in difesa con Milano che di solito segna 95 punti di media e ne ha fatti 72 in casa. Questa è la consacrazione del nostro stare in campo. Quando abbiamo avuto buone percentuali da 3 punti siamo riusciti ad andare avanti, poi sono calate e non siamo riusciti a compiere un’impresa incredibile».

Galleria fotografica AX Milano – Openjobmetis: finale 72-67 4 di 62

«Usciamo a testa alta da questa partita, la gente apprezza questi giocatori, vuole loro bene e li ringrazio anche io. Ora però concentrati al massimo verso il derby con Cantù: vogliamo farci un bel regalo di Natale, continuiamo così. Oggi abbiamo vinto il duello a rimbalzo, mi resta il solo rammarico di 2 o 3 canestri da 3 punti sbagliati, li terremo buoni per la prossima volta. Avevo detto che l’importante era partecipare, lo abbiamo fatto in modo molto dignitoso: complimenti ai miei».

«James è un giocatore fuori categoria: abbiamo provato a raddoppiare rischiando sugli altri, ha fatto canestri clamorosi. Lui è un grande giocatore: dobbiamo essere soddisfatti ad averlo costretto a stare in campo a lungo. Poi se uno è più bravo gli diamo la mano e gli facciamo i complimenti: lo sport è bello per questo».

«Nel primo quarto non direi che abbiamo avuto paura, però è vero che Archie ha sbagliato subito due volte libero, poi anche Scrubb… per noi la percentuale da 3 punti è importante, hanno fatto bene a prendere certi tiri ma li hanno sbagliati. Guardo più ai 17 subiti che non ai 12 segnati».

SIMONE PIANIGIANI (Allenatore AX Milano)

«Sono molto molto contento per i miei giocatori: la partita di oggi va contestualizzata nel nostro calendario e nel periodo che stiamo vivendo, ma anche i meriti di Varese che anche stasera ha portato la sua grande solidità sul campo. Ottimo il lavoro di Caja».

«Noi viviamo un calendario inaccettabile con 8 partite e 5 voli in 17 giorni. Abbiamo giocato venerdì una battaglia ad Atene alle 21, ma oggi i miei hanno mostrato un atteggiamento speciale al nostro pubblico. Ancora una volta uno spettacolo di bimbi e di giovani fatti arrivare dal club: 11 vittorie consecutive è la migliore partenza nell’era moderna».

«Abbiamo vinto due volte ad Atene, non possiamo far riposare alcuni giocatori in campionato perché oggi gli assenti avevano qualche acciacco. Dobbiamo rimettere bene in ritmo Della Valle e Nedovic, abbiamo lavorato per tutto questo in una partita bella e dura, da playoff. Indipendentemente da come andranno le partite di Natale e Tel Aviv, stiamo facendo molto bene e ciò va riconosciuto ai giocatori».