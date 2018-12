Coppa Italia: Mastini battuti ma qualificazione ancora aperta

Un po’ di sfortuna, qualche fischio indigesto, un avversario di valore: il sabato di Coppa Italia dei Mastini non è finito come si sperava, ma la sconfitta interna rimediata nell’andata dei quarti di finale lascia ancora speranze vive per la qualificazione alle semifinali.

In via Albani il Bressanone è passato per 4-3 con una rete di Bona nel finale che ha rotto in via definitiva l’equilibrio, condannando i gialloneri a un KO che Perna e compagni proveranno a ribaltare nel match di ritorno fissato per giovedì 10 gennaio sulla pista dei Falcons.

Peccato davvero, perché presentarsi in Alto Adige con un vantaggio in termini di reti sarebbe stato importante: ora i gialloneri dovranno vincere con due gol di scarto o comunque segnare parecchio visto che le marcature in trasferta varranno doppio in caso di parità.

A Varese il Bressanone ha provato a vincere la partita nel primo terzo con le due reti segnate da Casanova Stua e Sottsass. Nell’intenso periodo centrale però i Mastini si sono rifatti sotto con Vanetti a segno in superiorità; i Falcons si sono aggrappati alle parate di Kinkelin, decisivo in più occasioni, e un po’ a sorpresa hanno trovato l’1-3 con Braito in azione solitaria. La squadra di Da Rin ha reagito trovando con Franchini la rete del 2-3 su assist di Andreoni. Poi però il palo ha negato il pareggio a Raimondi e a Sorrenti, con gli arbitri a giudicare “fuori” il puck che dopo aver colpito il legno è parso superare la linea di porta. Fischietti sotto accusa anche per un colpo proibito ma non sanzionato ai danni di Privitera.

Il tanto agognato pareggio è però arrivato in avvio del terzo periodo grazie a Michael Mazzacane, su altro assist di Andreoni. 3-3 blindato da Menguzzato che però ha dovuto arrendersi a 7′ dalla fine quando Bona ha siglato il definitivo 3-4. Anche perché una carica su Franchini è stata ignorata dagli arbitri che non hanno concesso il “powerplay della speranza” nel finale.

Per la squadra di Da Rin però non ci sarà pausa di capodanno: giovedì 3 gennaio scatta infatti la seconda fase di campionato con il Varese impegnato in casa (20,45) contro l’Alleghe. Si tratta della prima partita del Qualification Round che mette in palio tre posti per i playoff: ora non si può più sbagliare nulla.

MASTINI VARESE – BRESSANONE FALCONS4-3

(0-2; 2-1; 1-1) RETI: 13’38” Casanova Stua (B – Bona), 16’48” Sottsas (B – Rainer, Bona); 21’24” Vanetti (V – Teruggia, Perna), 29’25” Braito (B), 31’03” Franchini (V – Andreoni); 41’12” M. Mazzacane (V Franchini, Andreoni), 53’13” Bona (B). VARESE: Menguzzato (Masini); Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Belloni, Lo Russo; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Malacarne, Sorrenti, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All. Da Rin.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Terragni e Vignolo).

NOTE. Penalità: V 6′, B 6′. Superiorità: V 1-3, B 1-3. Spettatori: 175.

COPPA ITALIA – Andata quarti di finale

Appiano-Merano 3-2; VARESE-Bressanone 3-4; Alleghe-Pergine 0-7; Valdifiemme-Caldaro 2-5.