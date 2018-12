Coraggio, che non è così fredda! Il Cimento 2018 nel Lago di Monate

Torna anche quest’anno il cimento invernale degli Hic Sunt Leones, gruppo goliardico sportivo varesino.

Anche quest’anno si sono immersi nelle acque fredde, al lago di Monate.

I giorni prima di Natale non sono così freddi (dai, si sfiorano i 10 gradi, di giorni) però certo immergersi in acqua non è roba da poco. A scaldare i partecipanti, anche la consueta, abbondante dose di goliardia, compreso qualche costume eccentrico. Bravi!