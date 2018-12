Il curling sbarca in città: appuntamento al PalAlbani

Sconosciuto in Italia praticamente a tutti fino alle Olimpiadi di Torino del 2006, il curling ha da allora iniziato a prendere timidamente piede anche nel nostro paese. Finora sono le località che hanno affinità con gli sport del ghiaccio a ospitare squadre e gare (Cortina, in particolare) ma pian piano spuntano appassionati anche altrove.

Questa disciplina, sorta di trasposizione delle bocce sulla pista gelata (sì, lo sappiamo: è una semplificazione molto vaga), è solitamente guardata con curiosità per via della particolare attrezzatura – le pietre di granito con il manico, le scope, i vestiti colorati – ed è saltuariamente seguita in occasione dei Giochi Olimpici ai quali la nazionale italiana ha partecipato in qualche edizione.

A Varese però, fino a ora, il curling non aveva trovato spazio: cosa tutto sommato inusuale per una città in cui l’hockey e il pattinaggio sono da tanti anni parte del panorama sportivo locale. La lacuna sarà colmata a partire da sabato prossimo, 22 dicembre, grazie a una iniziativa organizzata dall’Hockey Club Varese del presidente Davide Quilici.

A partire dalle ore 18,15 infatti, il palaghiaccio di via Albani ospiterà un “aperiCurling”: un aperitivo nel corso del quale sarà possibile provare ad appassionarsi e a giocare a curling sotto la guida di alcuni istruttori. Non è prevista una prenotazione: basta presentarsi sotto la volta del palAlbani con tanta voglia di imparare. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@hcvarese.it